Das Ardinghello Ensemble ist am Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr, zu Gast in der Villa Wieser Herxheim mit dem Programm „Mozart Pur“. Wolfgang Amadeus Mozart komponierte 1777 in Mannheim drei Quartette für Flöte und Streichtrio. Mit sprudelnder Lebendigkeit, bittersüßen Melodien, ansteckender Virtuosität und meisterhafter Behandlung der Klänge und des Satzes legen diese Stücke ein frühes Zeugnis für ein einzigartiges musikalisches Genie ab. Das berühmte Streichtrio Es-Dur (KV 563) ist dagegen ein Spätwerk des Komponisten – und ein absolutes Meisterwerk. Hier hört man unter der galanten Maske eines Divertimentos neben purer Lebensfreude tiefe, romantische Abgründe der Seele. Zu Recht gilt das große Werk als Höhepunkt der gesamten Gattung. Es spielen Karl Kaiser (Flöte), Annette Rehberger (Violine), Sebastian Wohlfarth (Viola) und Martina Jessel (Violoncello). Karten gibt es online unter www.rheinpfalz.de/ticket.