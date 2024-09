Am Samstag, 14. September, 19 Uhr, spielt die Formation „Moving Dots“ in der Matthäuskirche Landau. Zwei Geigen, ein Kontrabass und ein Schlagzeug machen die eher ungewöhnliche Instrumentenkombination von Alma Gröning (Geige, Vocals), André Van der Heide (Drums), Kathryn Döhner (Geige, Vocals) und Christoph Schönbeck (Kontrabass) aus. Daraus ergibt sich auch ein ungewöhnlicher Klang. An der Schnittstelle zwischen Folk, Klassik und Jazz mischt das Ensemble seine selbstkomponierte Musik zu einer ganz eigenen Klangwelt. Mit Einflüssen aus der ganzen Welt treffen bei „Moving Dots“ Polkas auf brasilianische Sounds, Chanson auf Zirkusmusik, Gypsytunes auf Folkweisen. Eintritt frei.