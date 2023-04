Ettlingen (dpa/lsw) - Ein Mountainbiker ist in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) gestürzt und gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Samstag mit seinem Fahrrad im Bereich des Hochbergs unterwegs, als er offenbar in einer Kurve vom Weg abkam und gegen einen Stein prallte. Der 40-Jährige starb noch am Unfallort.

Mitteilung der Polizei