Einen Sieg und drei zweite Plätze holte sich die Edenkobenerin Josephine Magnien beim ADAC-Kart-Rookies-Cup der Region Südwest auf der Kartbahn in Uchtelfangen. Die beiden zweiten Plätze gelangen ihr zu Beginn in der Klasse der Elf- bis 13-Jährigen. Dass sie auch siegen kann, bewies sie im dritten Wettbewerb, Zum Abschluss gab es dann nochmals einen zweiten Platz für die überaus zufriedene Pilotin. In der Klasse der acht- bis zehnjährigen Piloten verlor Leon Hauschild wegen technischer Mängel am Wettbewerbsfahrzeug seine Platzierungen aus den beiden ersten Rennen. Der Fahrer aus Gommersheim gewann das dritte Rennen und fuhr im abschließenden Wettbewerb auf Rang zwei.