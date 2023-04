Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selbst wenn kein Rennen wäre, würden ein paar tausend Motorsportfreunde ins Herxheimer Waldstadion pilgern. Das meinte Edelbert Müller 2002. Damals ahnte keiner etwas von Corona. Weil das Sandbahnrennen morgen ausfällt, schlagen wir das Geschichtsbuch auf.

Am 5. Mai 1932 wurde die Tradition der Sandbahnrennen an Christi Himmelfahrt begründet. Am Donnerstag wird wohl eine gespenstische Ruhe über dem Oval im Herxheimer Waldstadion liegen.