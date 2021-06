Pünktlich um 9 Uhr ging am Samstag die 11. Ramberg Historic, eine Oldtimerfahrt für Old- und Youngtimer, die mindestens 30 Jahre alt sind, los. Der MSC Ramberg achtete auf die Corona-Regeln: kein gemütliches Treffen im Vorfeld, Dokumentenkontrolle im Auto sitzend, Mittagspause to go.

74 Teams gingen in zwei Gruppen auf die Route. Die Strecke der Veteranengruppe führte über rund 160 Kilometer durch den Pfälzer Wald und entlang der Weinstraße. Die Teams mussten vier Wertungsprüfungen bewältigen, zwei kurze Gleichmäßigkeitsprüfungen, eine Abstandsmessung und dann noch einen Fragebogen mit Fahrschulfragen und Fragen zur Strecke. Die BMW M635CSi-Besatzung Stephan und Peter Liell (Stelzenberg) holte den Gruppensieg.

In der Historic-Sport-Wertung waren rund 230 Kilometer zurückzulegen. 16 Sollzeiten waren anzufahren, zwei Schnittprüfungen zu bestehen, zwischendurch gab es drei geheime Sollzeitprüfungen. Strafpunkte gab es bei fehlenden Stempelkontrollen oder Nummernkontrollen. Knuth Henneke und Copilot Erwin Becher aus Neustadt mit ihrem TR 4A IRS aus dem Jahr 1966 gewannen vor Karlheinz Wenzel und Hans Reimer aus Landau mit ihrem VW Käfer 1303 von 1973 und Tom und Petra Reising aus Vaihingen mit ihrem Porsche 911 Safari von 1983. Die Sieger bekommen Ihre Pokale nachgereicht.