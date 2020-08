Die Schnellsten fahren auf Hyundai ab: Erster in der Wertung der World-Rallye-Cars: der Belgier Thierry Neuville, WM-Zweiter 2019, im Hyundai i20 Coupe. Erster der „normalen“ 14. Rallye di Alba in Italien: der Irländer Craig Breen im Hyundai i20 nach 1:01:32 Stunden. 15:47 Minuten Rückstand hatte der Landauer Michael Weiss, der auf der letzten der neun Prüfungen seine beste Einzelplatzierung erreichte.

Das Wichtigste für den 42-Jährigen: gesund heimkommen. Was er am Montag spät abends wie Beifahrer Jochen Rheinwalt schaffte. Und den Abarth 500 heil zurückbringen. Was bei der Rallye mit „Haarnadelkurven und Mutkurven“ auch gelang. Es bleibt bei elf Ausfällen in 36 Rallyes – wenn die Statistik auf der Internetseite WRC-Results stimmt.

Als Gesamt-86. von 112, die ins Ziel kamen (rund 40 Fahrer schieden aus), bekamen Weiss/Rheinwalt einen Pokal. In der R3T-Klasse war nur der Italiener Alessandro Cadei im Citroën DS3 schneller als die Südpfälzer. Weiss hatte das wohl Bestmögliche erreicht mit dem einzigen kleinen Italiener im Wettbewerb. 215 PS leistet der Motor des kleinen Abarth. Die Konkurrenz in der R3T fährt mit 260 bis 270 PS los.

Motor wird schnell heiß

„Die Strecke hat einem körperlich und geistig einiges abverlangt“, sagte Weiss. Bei Temperaturen um 40 Grad sei der Motor schnell heiß geworden. Am besten gefiel ihm die gut sechs Kilometer lange Wertung Niella - Bossolasco: „Verwinkelt, Berg hoch, Berg runter, nicht ganz so schnell.“ Auf dem letzten Teilstück war er 71. Die erste, vierte und siebte Prüfung gingen über einen 17 Kilometer langen Abschnitt, die zweite, fünfte und achte Prüfung waren elf Kilometer lang.

Bei der Zielankunft hatten die Fahrzeuge knapp 400 Kilometer zurückgelegt. Auf dem besten Platz hinter Hyundai: der VW-Polo GTI des Franzosen Anthony Fotia auf fünf mit 32 Sekunden Rückstand auf Breen. Neuville war nach 58:41 Minuten schon durch.