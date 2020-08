Bei der Auftaktveranstaltung zum ADAC-Rookies-Kart-Cup holte sich Leon Hauschild aus Schwegenheim die Idealpunktzahl 100. In allen vier Rennen über jeweils 17 Runden lag er auf dem 716 Meter langen Saarlandring in Uchtelfangen in der Klasse der acht bis zehnjährigen Piloten vorn.

„Ich freue mich, dass ich meiner Favoritenrolle gerecht werden konnte, und es hat mir Spaß bereitet, im Rennwettbewerb mit der Konkurrenz zu stehen“, resümierte der Fahrer des AC Maikammer am Ende der zweitägigen Veranstaltung.

Während er zum Kreis der Favoriten zählt, gab es durch Josephine Magnien eine Überraschung. So weit vorne hatte die Fachwelt die Edenkobenerin nicht erwartet.

In der Klasse der Elf- bis 13-Jährigen zeigte Magnien, dass sie mithalten kann. Hinter der Siegerin Nina Schmidt (Uchtelfangen) und Nico Spindler (Bad Kreuznach) überquerte sie im ersten Lauf auf Rang drei liegend die Ziellinie. Noch besser lief es für die junge Pilotin des AC Maikammer im zweiten Rennen. Sie musste nur Nico Spindler den Vortritt lassen. In den Rennen drei und vier setzte sich die Südpfälzerin an das Hinterrad des großen Favoriten Nico Spindler und verfolgte ihn bis zur Ziellinie.

Beide Wettbewerbe beendete Magnien mit Rang zwei. In der Meisterschaftstabelle liegt sie mit 76 Punkten hinter Nico Spindler (95 Punkte) und vor Yannik Görlinger aus Wadgassen (62).

Weiter geht es Anfang September erneut auf dem Saarlandring in Uchtelfangen. „Ich freue mich riesig über diesen gelungenen und nicht erwartenden Auftakt“, sagte die junge Pilotin.