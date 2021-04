Die Rallyepiloten und ihre Beifahrer brennen auf die neue Saison. Jan Enderle aus Edenkoben kann seinen ersten Start nach langer Pause kaum abwarten.

Julius Tannert aus Zwickau ist der Fahrer. Der 30-jährige Sachse und der Südpfälzer wollen möglichst viele Punkte in der Deutschen Rallye-Meisterschaft einfahren. Der Auftakt im Mai in Sulingen ist aber schon abgesagt worden. Nächster Termin ist die Rallye Stemweder Berg in Lübbecke im Juni.

Im Jahr 1996 stieg der damals 23-jährige Enderle in den Rallyesport ein. Er war Beifahrer von Andreas Gerst. Zunächst in nationalen Läufen im VW-Golf I GTI. 1998 und 1999 fuhr das Team im ADAC-Rallye-Junior-Cup mit. Danach stieg es in den Seat-Ibiza-Cup um.

Ausgelassen und ruhig

Schon einmal las Enderle die Wertungsprüfungen bei Läufen zur Deutschen Rallye-Meisterschaft vor. 2001 im Subaru Impreza WRX für Pilot Andreas Gerst. Danach folgte eine lange Zeit auf internationalem Parkett. Zunächst im Mitrop-Cup mit Markus Fahrner im Mitsubishi Lancer Evo VI mit Starts überwiegend in Österreich und Italien. Dem deutschen Rallyesport blieb das Team treu mit Starts im ADAC-Rallye-Junior-Cup im VW-Polo.

Im Jahr 2003 sah man Jan Enderle erneut in der Deutschen Rallye-Meisterschaft, diesmal als Beifahrer von Rainer Jostes im Citroen Saxo Super. In dieser Zeit gehörte er zum deutschen Citroen-Werksteam.

Vielgefragter Copilot

Mit einer großen Ausgelassenheit und Ruhe geht der mittlerweile 48-Jährige die neue Herausforderung an. Enderle war im vergangenen Jahrzehnt ein vielgefragter Copilot. Mit Gerst, Fahrner (Winnenden), Christoph Schleimer (Obertiefenbach), Niki Schelle (Böbing), Horst-Lars Müller (München) und Christian Riedemann (Oldenburg) schrieb der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbaumeister ein Stück Rallyegeschichte. Mit Schleimer gewann er die Rallyes in Kempenich und Oberberg (2014), mit Riedemann die Rallye Luxemburg (2016). Mit Schelle erreichte er bei der Drei-Städte-Rallye Rang drei (2015). Mit Julius Tannert verzeichnet er auch schon einen großen Erfolg: „Wir gewannen im Jahr 2020 die Rallye in Bad Schmiedeberg.“ Auf Anhieb habe die Harmonie zwischen ihnen gestimmt.

„Mit Jan Enderle habe ich einen der erfahrensten Beifahrer in Deutschland an meiner Seite und ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, betont Julius Tannert. „Ziel ist es, sich in der Deutschen Rallye-Meisterschaft zu messen und um den Titel mitzufahren.“ Er selbst hat seine eigene Erfolgsgeschichte geschrieben. So gewann er 2013 die Citroen DS 3 R 1-Trophy, 2015 den ADAC-Opel-Rallye-Cup innerhalb der Rallye-DM, war 2016 als Opel-Werksfahrer Europa-Meister der Junioren. Von 2017 bis 2019 startete er im Ford Fiesta R 2 T im FIA-Junior-World-Rallye-Championship.

Ehrgeizig, nicht verbissen

Der Mann aus Edenkoben, der in Karlsruhe das Licht der Welt erblickte, greift nicht nach den Sternen. Der technische Planer in einem großen Automobilkonzern will nicht verbissen den großen Erfolg suchen, aber mit großem Ehrgeiz. Mit Laufen und Fahrradfahren hält er sich fit.

Unterwegs ist das sächsisch-pfälzische Team in einem Skoda Fabia Rally II Evo. Dabei handelt es sich um die Vorstufe zu den WRC-Fahrzeugen, die in der Rallye-Weltmeisterschaft eingesetzt werden. „Allerdings mit etwas weniger Leistung“, erklärt Enderle. Das Allrad-Fahrzeug ist mit einem 1,6-Liter-Motor ausgestattet, der 288 Pferdestärken leistet. Das Fahrzeug des ungarischen Eurosol-Racing-Teams hat ein Gewicht von nur 1230 Kilogramm. Im vergangenen Jahr ist das Duo Julius Tannert/Jan Enderle bereits zwei Rallyes für dieses Team gefahren. Nun geht es gemeinsam um die Deutsche Rallye-Meisterschaft.