Sein kleiner Abarth darf wieder raus und wird sich als rassiger Italiener mit vier Renaults und Citroëns der Rennklasse R3 und mit einigen World-Rallye-Cars messen: Michael Weiss aus Landau macht sich mit seinem Beifahrer Jochen Rheinwalt auf zur 14. Rallye di Alba in die Region Piemont.

Seit der Rallye Kempenich Anfang März steht der Wagen mehr oder weniger still. In Zweibrücken konnte Weiss ihn vor zehn Tagen testen. Viele Rallyefahrer brennen darauf, loszulegen, darunter Weltmeister Ott Tänak aus Estland, der bei der Rallye Monte Carlo im Januar im Hyundai unverletzt einen schweren Unfall überstand, und der Belgier Thierry Neuville, Zweiter der Rallye-WM 2019. 162 Fahrzeuge werden am Sonntagmorgen in die erste von neun Wertungsprüfungen gehen. Die dreimal zu fahrenden Streckenteile heißen Igliano, Lovera und Niella-Bossolasco.

Quasi hinter verschlossenen Türen: Alle entscheidenden Bereiche des Wettbewerbs sind für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Wertungsstrecken sind zusammen 100 Kilometer lang. Insgesamt 350 Kilometer werden die Teams unterwegs sein, die am Samstag auf der Strecke testen können, ehe sie am Abend vorgestellt werden.