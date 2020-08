Am Samstag wird der MSC Eschbach die dritte Eschbach-Classic ausrichten. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art nach Beginn der Einschränkungen wegen Corona Das Veranstaltungszentrum befindet sich an und in der Kaiserberghalle in Göcklingen.

Das erste Fahrzeug wird um 11.01 Uhr auf die Strecke gehen, im Minutenabstand folgen die anderen. Die Strecke ist rund 160 Kilometer lang. Es kommt nicht auf Bestzeiten an, wie Fahrtleiter Walter Back (Bad Bergzabern) mitteilt. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 100 begrenzt. Teilnehmer in der sportlichen Wertung haben zusätzlich Gleichmäßigkeitsprüfungen zu absolvieren. Eine derartige Prüfung ist gegen 14 Uhr vor der Kaiserberghalle. Die ersten Teilnehmer werden ab 16 Uhr im Ziel in Göcklingen eintreffen. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr vorgesehen. Vor dem Start und nach der Zieleinfahrt können die Fahrzeuge besichtigt und Gespräche mit Fahrern geführt werden.

Robert Braun aus Haßloch bringt einen Chevrolet SIX aus dem Jahr 1931 an den Start. Aus dem Jahr 1958 stammt der MG MAG 1500 von Harald Schade aus Neustadt. Eng wird es auf den Straßen, wenn Martin Rothhaar (Pirmasens) den Cedillac Sedan de Ville bewegt. Dieter Mohr aus Birkweiler bringt mit Renault R 5 Turbo ein reinrassiges Rallyefahrzeug an den Start. Der frühere Rallyefahrer und Hockenheim-Rennleiter Hans Erdel und Monika Würges aus Oberhausen fahren einen Opel Rekord P 2 aus dem Jahr 1960.