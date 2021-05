Um die Rallye SÜW muss Jacqueline Wiedmann sich diesmal nicht kümmern. Die 37-Jährige aus Freisbach ist Webmaster und Rallyesekretärin und hat alle Facetten des Sports kennengelernt, seit sie als Quereinsteigerin beim ADAC Pfalz tätig ist. Die Eschbach Classic im August war ganz besonders für sie.

Die 3. Eschbach Classic im August 2020 hätte nicht schöner enden können. Andreas Zuhnemer gewann die Fahrt mit Beifahrerin Jacqueline Wiedmann aus Freisbach im Renault R5 Alpine Turbo. Der Diplom-Ingenieur aus Aglasterhausen fuhr vorsichtig und genau. Nicht deshalb, weil es der 37-Jährigen bei einer früheren Orientierungsfahrt richtig übel geworden war. Auch nicht deshalb, weil Kontaktbeschränkungen zu befolgen waren. Wiedmann war hochschwanger. Sie sprang ein, weil Zuhnemer ein Beifahrer fehlte. Max ist mittlerweile vier Monate alt. Er ist satt und liegt auf der Spieldecke, während seine Mama ein Interview gibt.

„Dann fahr’ ich halt mit“

So außergewöhnlich war es nicht, dass sie Zuhnemer zur Seite sprang, als der sich in Eschbach umhörte, ob sich ein Beifahrer finden ließe. Die Frau ist vom Motorsport-Fach. Sie war mit ihrem Lebensgefährten Philippe Postel in Eschbach, der mit Andre Süss in einem Opel Kadett ins „Rennen“ ging. Sie ist Angestellte des ADAC Pfalz in der Sportabteilung. Und fragte beim Veranstalter vor Ort nach, ob sie hilfreich sein könne. Und sei es nur die Papierabnahme. Zuhnemer konnte Hilfe gebrauchen. Ihre Reaktion: „Dann fahr’ ich halt mit.“ Dass sie gewinnen, war die große Überraschung.

Gefährlich kann es eigentlich nicht werden, wenn sich alle an Regeln halten. Veteranenfahrten ist ein anderes Wort für Oldtimerfahrten. Die Eschbach Classic wurde in Göcklingen gestartet, im Minutentakt ging es nach Leinsweiler, Ranschbach, Birkweiler, Albersweiler , Edenkoben und zig andere Dörfer. Wer eine Zeitkontrolle auslässt, hat schon verloren. Auch das Auslassen von Durchfahrtskontrollen und Sonderkontrollen wiegt schwer. 1,77 Strafpunkte, fast nichts, belasteten die Fahrt von Zuhnemer/Wiedmann. Platz eins.

Fünfmal übergeben

Freilich geht es auch anders. Wiedmann erinnert sich gut an die Orientierungsfahrt, ihre zweite überhaupt, mit Helmut Rotzal, Leiter der Abteilung Motorsport im ADAC-Pfalz, im Jahr 2007: „Ich glaube, ich habe mich fünfmal übergeben müssen.“ Sie war 23 und noch nicht lange auf der Stelle beim ADAC. „Oje, die denken alle, ich hab’ nichts drauf“, dachte sie. Zur Ehrenrettung verständigte Rotzal, der sie vielleicht doch ein wenig beeindrucken wollte mit seinem Fahrstil, die Fahrtleitung: „Wir haben eine Reifenpanne.“ Das Paar beendete den Wettbewerb. Heute weiß Rotzal, was er an Wiedmann hat: „Man hat selten so eine engagierte Mitarbeiterin.“ Zwei Jahre Elternzeit hat sie genommen. Und hofft, dass sie danach zurückkehren kann.

Das Kennenlernen war nicht einfach gewesen 2006. Rotzal und Sportleiter Friedhelm Kissel wollten sie erst nicht haben: zu jung, zu unerfahren, keine Ahnung vom Motorsport.

Gegen alle Einwände

Wiedmann wuchs im Landkreis Fürstenfeldbruck auf. Ihr Vater war bei der Bundeswehr. Mit 14 kam sie zurück nach Kaiserslautern. Bei der Bahn lernte sie später Kauffrau für Verkehrsservice und war dann Zugbegleiterin im Nahbereich bis Karlsruhe/Mainz. Ein Augenleiden beendete diese Karriere. „Ich hätte gerne noch eine Ausbildung zur Lokführerin drangehängt“, sagt Wiedmann. Plötzlich war sie betriebsdienstuntauglich. Beim ADAC Pfalz in Neustadt bewarb sie sich 2004 für das Callcenter im Bereich Mitglieder/Versicherung. Glück gehabt: dienstags beworben, montags angefangen. 2006 gab es eine interne Stellenausschreibung für die Position in der Sportabteilung. Sie bekam die Stelle – trotz der Einwände von Kissel und Rotzal.

Ein paarmal ist sie umgezogen. Neustadt, Mutterstadt. Seit 2015 wohnt sie in Freisbach: „Ich habe eine Wohnung gesucht im Neustadter Umkreis, da hat Freisbach gepasst. Da ist es schön ruhig, ich wohne hier sehr gerne“, sagt sie, die sich in ihrem Job flugs bekannt gemacht hat. Sie verband ehrenamtliches Engagement immer mehr mit ihren Freizeitaktivitäten.

Auf allen Plätzen

Sie nahm sich den Rennkalender, schaute, was wann wo los ist, und besuchte Veranstaltungen in allen möglichen Sparten des Motorsports, um genau zu wissen, wovon sie redet, um mitreden zu können. Sie arbeitete sich schnell ein, nahm Kontakt mit den Ortsclubs auf. So rutschte sie beim MSC Ramberg rein, der unter anderem die Rallye Südliche Weinstraße veranstaltet. Bei dieser Rallye leitet sie ehrenamtlich das Rallyesekretariat in Edenkoben. Bei der ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye macht sie das beruflich in St. Wendel. Inzwischen betreut sie vier Internetauftritte: die der beiden Rallyes, die Seite des ADAC Pfalz und die des MSC Ramberg. „Kein Hexenwerk“, sagt sie. Die Seiten seien relativ einfach nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Sie wünscht sich mehr Infos von den Vereinen, um die Seiten aktuell mit Stoff füttern zu können.

Obwohl im Mutterschutz, ist sie nicht weg vom Motorsport. Am 12. Juni könnte die nächste Ramberg Historic sein. „Wir planen auf jeden Fall mal. Man weiß nicht, wie die Bestimmungen sind“, sagt die 37-Jährige. Kissel und Rotzal haben ihr gegenüber längst zugegeben, dass ihre anfängliche Ablehnung eine Fehleinschätzung war. Rotzal war schwer beeindruckt, wie in Eschbach „eineinhalb Personen“ ins Auto von Zuhnemer gestiegen sind. Er kann Max’ Geburtsdatum prompt aufsagen.

„Die Berge sind meine Nummer 1“

Am 27. Februar wäre die nächste Rallye SÜW. Rotzal sieht schwarz. Ein paar seiner Überlegungen: Die Prüfungen hätte man so anlegen müssen, dass keine Zuschauer dazu kommen können. Anstatt den Rundkurs Großfischlingen zu fahren, hätte man mehr in den Pfälzerwald gehen müssen. Jedoch sei das nicht verlässlich zu planen, weil nicht jeder die Möglichkeiten für Videokonferenzen habe. Man müsse auch immer wieder mit einem Unfall rechnen. In dieser Corona-Zeit Rettungskräfte für eine Rallye zu binden, sei schwierig.

Für Wiedmann ist es gerade schwierig, ein großes Urlaubsprojekt zu planen. Die Berge sind ihr Hobby. Sie war schon Wandern in Nepal, am Kilimandscharo in Afrika, sie hat die Alpen überquert: „Das kommt sogar noch vor Motorsport. Die Berge sind meine Nummer 1.“ Im Sommer ist vielleicht ein Kurzurlaub in Berchtesgaden drin. Söhnchen Max bestimmt gerade ihren Alltag.