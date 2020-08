Daniel Gregor aus Leinsweiler hat bei seinem ersten Start in der höchsten deutschen Kartsportserie in Kerpen einen Pokal auf dem Podium abgeholt.

30 Fahrer aus acht europäischen Ländern haben sich für die international ausgeschriebene deutsche Kart-Meisterschaft (DKM) angemeldet, Gregor fährt zum ersten Mal in der Klasse der mindestens 14-Jährigen. Im Zeittraining erreichte er den elften Startplatz und war nicht ganz zufrieden. „Er hat in den ersten zwei, drei Runden zu viel gepusht und damit die Reifen bei der Hitze überfordert, so konnte er zum Schluss nicht mehr genügend zulegen“, berichtete sein Vater Joachim Gregor. In den Qualifikationsrennen am Samstag verbesserte sich sein Junior auf Position sechs.

Am Sonntag gab es im ersten Rennen den erwarteten großen Kampf, bei sehr heißen Temperaturen wurde um jeden Meter bis zur Erschöpfung gekämpft. Gregor konnte unter den Augen seines Teamchefs Rüdiger Bernhard nach 16:55 Minuten als Dritter über die Ziellinie fahren und sich seinen Pokal auf dem Podium abholen. Ein großer Erfolg für den Aufsteiger aus der Junior-Klasse. Im zweiten Rennen hatte er nur noch zwei neue Reifen zur Verfügung. Damit war es schwer, den Podiumsplatz zu verteidigen. Die Konkurrenz mit vier neuen Reifen war nicht zu halten. Platz vier in 16:51 Minuten war dann nochmals eine gute Ausbeute an Punkten, Gregor liegt auf dem dritten Gesamtrang in der Meisterschaft. Der Holländer Kas Haverkort vom englischen Rennteam SFR Motorsport gewann beide Rennen in 16:49 und 16:44 Minuten.