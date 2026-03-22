Drei Biker, eine verhängnisvolle Kurve: Nach einem schweren Sturz verliert eine junge Motorradfahrerin im Krankenhaus den Kampf ums Leben.

Knittlingen (dpa/lsw) - Eine Motorradfahrerin ist im Enzkreis von der Straße abgekommen, von ihrer Maschine gestürzt und dadurch wenig später ums Leben gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 29-Jährige nach dem Unfall in Knittlingen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie wenige Stunden später ihren Verletzungen erlag.

Laut Polizei war die Frau am Samstagnachmittag als Teil einer dreiköpfigen Motorradfahrergruppe unterwegs, als sie aus zunächst unbekannter Ursache in einer langen Linkskurve von der Straße abkam und stürzte. Die Ermittlungen dauern an.