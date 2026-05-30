50 Meter weit im Feld: Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto wird eine Motorradfahrerin neben die Fahrbahn geschleudert. Wie es dazu kommen konnte.

Kappel (dpa/lsw) - Eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto bei Kappel (Landkreis Biberach) schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach missachtete ein 46 Jahre alte Autofahrer beim Einbiegen auf eine Kreisstraße die Vorfahrt der jungen Frau, die mit ihrem Motorrad unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin von ihrer Maschine geschleudert und landete in einem angrenzenden Feld. Dort kam sie erst rund 50 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Liegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Straße mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.