Bisingen (dpa/lsw) - Eine junge Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Bisingen (Zollernalbkreis) schwer verletzt worden. Ein 77-jähriger Autofahrer soll am Sonntag die Vorfahrt der entgegenkommenden Motorradfahrerin missachtet haben, als er mit seinem SUV auf die Auffahrt der Bundesstraße 27 abbog, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 18-Jährige habe noch gebremst, dennoch stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Motorradfahrerin stürzte den Angaben zufolge auf die Straße und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Autofahrer blieb einem Polizeisprecher zufolge unverletzt.

Pressemitteilung