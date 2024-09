Ein Autofahrer möchte mit seinem Wagen nach links abbiegen. Was er nicht sieht: Hinter einem Lastwagen ist noch eine Motorradfahrerin. Es kommt zu einem folgenschweren Unfall.

Murr (dpa/lsw) - Eine Motorradfahrerin ist im Kreis Ludwigsburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Autofahrer habe beim Abbiegen in Murr die 24-Jährige auf ihrem Motorrad zu spät bemerkt, teilte die Polizei mit. Sie ist den Angaben zufolge direkt hinter einem Lastwagen gefahren.

Nachdem der Lastwagen abgebogen war, sei dann der Autofahrer abgebogen. In der Kreuzung stieß der Wagen laut Polizeiangaben am Freitag mit der Kradfahrerin zusammen. Die 24-Jährige stürzte und zog sich demnach schwere Verletzungen zu. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.