Bei einem Überholvorgang auf einer Landstraße im Schwarzwald-Baar-Kreis ist eine Motorradfahrerin mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Die 31-Jährige war am Samstag mit ihrer Maschine zwischen Hüfingen und Geisingen unterwegs. Als sie ein vorausfahrendes Auto überholen wollte, prallte sie frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Die Frau wurde durch den Aufprall über die Straße geschleudert und kam erst nach 37 Metern in einer Böschung zum Liegen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in eine Klinik gebracht; der 58 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Hüfingen (dpa/lsw) - PM