Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 68-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 38 Jahre alter Autofahrer am Montagabend auf den Motorradfahrer aufgefahren. Daraufhin stürzte der Motorradfahrer und wurde von einem nachfolgenden Lastwagen einige Meter mitgeschleift. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren gegen den Autofahrer und den Lasterfahrer eingeleitet.

Pressemitteilung