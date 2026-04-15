Nach dem schweren Unfall ist eine Straße in Stuttgart gesperrt. Die Polizei nennt erste Details – zur Unfallursache gibt es aber noch keine Angaben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Stuttgart von einem Laster erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Lkw-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf eine Straße einfahren und erfasste dabei mit seinem Fahrzeug den Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Straße sei nun beidseitig gesperrt worden. Weshalb es zu dem Unfall kam, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen.