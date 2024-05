Schelklingen (dpa/lsw) - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) von einem abbiegendem Auto erfasst worden, in ein Feld geschlittert und dabei schwer verletzt worden. Der 74-jährige Autofahrer habe den Motorradfahrer beim Einbiegen auf eine Straße übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugenaussagen zufolge flog der 61-Jährige nach dem Zusammenstoß am Sonntag mehrere Meter durch die Luft. Anschließend prallte er auf den Asphalt und schlitterte in ein angrenzendes Feld. Die Polizei bat um Aufmerksamkeit gegenüber Motorradfahrern - insbesondere jetzt, zum Beginn der Saison.

Pressemitteilung