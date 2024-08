Ein Passant findet einen Motorradfahrer leblos neben dessen Fahrzeug.

Bermatingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer hat sich im Bodenseekreis tödlich verletzt. Am Dienstagabend fand ein Passant den 64-Jährigen in Bermatingen leblos neben seinem Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei aktuell davon aus, dass der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache ohne Beteiligung anderer von der Fahrbahn abkam, stürzte und dabei die tödlichen Verletzungen erlitt. Die Ermittlungen dauern an.