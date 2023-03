Ein Motorradfahrer ist in Karlsruhe mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Eine 67 Jahre alte Autofahrerin wollte ersten Erkenntnissen zufolge von einer Straße nach links auf ein Privatgelände abbiegen. Der Motorradfahrer kam aus der entgegenkommenden Richtung, als es zur Kollision kam, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der 46-jährige Mann wurde bei dem Unfall am Samstagabend so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, die beiden Fahrzeuge zur Spurenauswertung zu beschlagnahmen. Die genaue Unfallursache war noch unklar.

PM Polizei