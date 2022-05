Bei einem Unfall in der Gemeinde Kleines Wiesental (Landkreis Lörrach) ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Zuvor sei der Motorradfahrer in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort soll es am Samstag zu dem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor gekommen sein.

Kleines Wiesental (dpa/lsw) - Der 61-Jährige erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Der Fahrer des Traktors sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

