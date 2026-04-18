Mit Tempo in die Kurve und dann der Kontrollverlust: Ein kurzer Moment auf einer Landesstraße endet für einen Motorradfahrer tödlich. Was sagt die Polizei zur Unfallursache?

Heidenheim an der Brenz (dpa) - Ein Motorradfahrer ist in Heidenheim an der Brenz bei einem schweren Sturz samt mehrfachem Überschlag mit seiner Maschine tödlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 30-Jährigen nach dem Unfall am Freitagabend in eine Klinik, wo er laut Polizei in der Nacht starb.

Der Fahrer war in Richtung Giengen an der Brenz unterwegs, als er kurz vor einer Linkskurve ein Auto überholte. Weil er zu schnell gefahren sein soll, geriet er den Angaben zufolge nach rechts auf den Grünstreifen. Er und seine Maschine überschlugen sich, wobei der 30-Jährige gegen einen Felsen neben der Fahrbahn prallte.