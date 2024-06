Rainau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Ostalbkreis ums Leben gekommen. Die Autofahrerin habe am Freitagabend beim Linksabbiegen auf einen Feldweg in Rainau-Weiler die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Motorrads missachtet, teilte die Polizei mit. Der 36-Jährige starb noch am Unfallort.

PM