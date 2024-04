Stühlingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Landesstraße bei Stühlingen (Kreis Waldshut) ist ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er sei am Samstagnachmittag noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach bog eine 44 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen in einer Kreuzung nach links ab, als es zur Kollision mit dem Motorrad kam. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

