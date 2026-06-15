Ein 46-Jähriger kommt mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße ab und landet in einem Maisfeld. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Friesenheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 3 in Höhe von Friesenheim (Ortenaukreis) tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen kam der 46-Jährige am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte in ein angrenzendes Maisfeld, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. An dem Unfall waren demnach keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.