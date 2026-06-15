Baden-Württemberg Motorradfahrer stirbt bei Unfall in der Nähe von Friesenheim
Friesenheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 3 in Höhe von Friesenheim (Ortenaukreis) tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen kam der 46-Jährige am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte in ein angrenzendes Maisfeld, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. An dem Unfall waren demnach keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.