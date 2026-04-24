Ein 36-Jähriger erleidet bei einem Sturz auf einer Straße in Fellbach lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise.

Fellbach (dpa/lsw) - Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf einer Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war demnach am Donnerstag mit seinem Zweirad auf der rechten Spur einer Straße unterwegs. Ein unbekannter Autofahrer fuhr den Angaben zufolge auf der linken Spur. Als er nach rechts wechseln wollte, übersah er laut den Angaben der Polizei den Motorradfahrer.

Der 36-Jährige musste stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Autofahrer hielt den Angaben zufolge aber nicht an. Die Polizei ermittelt zu dem Unfall und sucht Zeugen.