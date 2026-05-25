In einer Kehre verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine. Er prallt gegen eine Leitplanke, direkt an einem Abhang.

Zwiefalten (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist einen Hang hinuntergestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 27-Jährige habe in einer scharfen Kurve bei Zwiefalten (Kreis Reutlingen) die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Er prallte gegen eine Leitplanke und stürzte.

Ein Notarzt untersuchte den Schwerverletzten am Unfallort. Schließlich wurde der 27-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei Zeugen seien nach dem Unfall von Notfallseelsorge betreut worden, so die Polizei.