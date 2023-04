Heidelberg (dpa) - Ein Motorradfahrer ist in einem Parkhaus in Heidelberg (Baden-Württemberg) mit seinem Fahrzeug abgestürzt und schwer verletzt worden. Der 21-Jährige wurde nach dem Unfall am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Er sei in dem Parkhaus eines Einkaufcenters in Heidelberg-Pfaffengrund mehrere Meter herabgestürzt. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar.

Mitteilung