Ein 17-Jähriger kommt mit seinem kleinen Motorrad von einer Landstraße ab. Das hat fatale Folgen.

Lenzkirch (dpa/lsw) - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Lenzkirch im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald schwer verletzt worden. Der junge Fahrer verlor am Dienstagabend in einer Kurve die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad prallte gegen einen Weidezaun und der Fahrer stürzte.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der genaue Unfallhergang und die Ursache werden ermittelt.