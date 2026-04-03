Nach einem Überholmanöver verlor ein Motorradfahrer bei Reichenbach an der Fils die Kontrolle und starb noch am Unfallort. Ein Gutachter untersucht den genauen Ablauf.

Reichenbach an der Fils (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) gegen einen Pfeiler geprallt und noch am Unfallort gestorben. Der Mann überholte auf der zweispurigen Bundesstraße zunächst eine 19-jährige Autofahrerin von rechts, wie die Polizei mitteilte. Danach wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln, kam aus unklarer Ursache zu weit nach links in den Grünstreifen ab. Dort verlor der 51-Jährige die Kontrolle, stürzte und prallte gegen einen Pfeiler der Mittelleitplanke. Der Mann starb trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll den genauen Hergang des Unfalls am Donnerstag klären.