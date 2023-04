Oppenau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist im Ortenaukreis gegen eine Felswand geprallt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag verlor der Mann in einer Linkskurve in Oppenau die Kontrolle über sein Fahrzeug, wahrscheinlich weil er zu schnell unterwegs war. Er stieß am Samstagnachmittag mit seiner Maschine gegen die Felswand am rechten Fahrbahnrand und wurde über die Straße geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine nahe gelegene Klinik.

