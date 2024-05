Külsheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist im Main-Tauber-Kreis gegen eine Hauswand gefahren und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 26-Jährige war am Sonntagabend mit seiner Maschine aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in den Vorgarten des Anwesens in Külsheim gefahren, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Dort prallte er dann gegen die Hauswand. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

