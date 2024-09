Eine Gruppe von Motorradfahrern ist zusammen auf einer Bundesstraße unterwegs. Dann gerät einer der Männer in den Gegenverkehr.

Breitnau (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 31 bei Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einem Lastwagen zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 61-Jährigen am Donnerstag in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr eine Gruppe von Motorradfahrer in Richtung Titisee-Neustadt, als einer der Männer mit seiner Maschine in einer Rechtskurve mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in die Gegenspur geriet. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die B31 war längere Zeit gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.