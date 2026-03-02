Baden-Württemberg Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei
Obwohl die Polizei den Motorradfahrer zum Anhalten auffordert, rast dieser davon. (Symbolbild)

Er rast mit rund 140 Sachen durch eine 50er-Zone – und entkommt am Ende. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer hat sich in der Heilbronner Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei war der Raser teilweise fast dreimal so schnell unterwegs wie erlaubt und entkam am Ende, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer war Beamten in der Nacht zu Sonntag aufgefallen, als er mit seiner Maschine mehrere Fahrzeuge überholte, die an einer roten Ampel warteten. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und signalisierten dem Motorradfahrer, anzuhalten.

Der ignorierte dies jedoch und raste davon. Dabei war er mit bis zu 140 km/h in der Stadt unterwegs. Als er in eine autofreie Zone einbog, brachen die Beamten ihre Verfolgung ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Heilbronn Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x