Ein 16 Jahre alter Biker will links abbiegen, doch zeitgleich wird er von einem 37-Jährigen überholt. Was bisher über den Zusammenstoß bekannt ist.

Rangendingen (dpa/lsw) - Bei einem Überholvorgang sind zwei Motorradfahrer zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Gruppe in Richtung Rangendingen (Zollernalbkreis). Als er am Samstag nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, kollidierte er demnach mit einem 37 Jahre alten Motorradfahrer, der die Gruppe gerade überholen wollte.

Der 16 Jahre alte Fahrer sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der 37-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie es hieß. Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.