Nach einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw bei Zwiefalten werden Zeugen vor Ort betreut. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein Gutachten an.

Zwiefalten (dpa/lsw) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einer Kollision mit einem Lastwagen im Landkreis Reutlingen ums Leben gekommen. Der Mann sei am Nachmittag auf der Kreisstraße 6745 von Mörsingen in Richtung Zwiefalten unterwegs gewesen und in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei Reutlingen mit. Dabei sei das Motorrad mit einem Lkw zusammengestoßen, der von einem 72-Jährigen gefahren wurde. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der 21-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Feuerwehr war den Angaben nach mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen des Vorfalls hätten unter Schock gestanden und seien wurden vor Ort medizinisch versorgt worden. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ordnete ein Unfallgutachten an.