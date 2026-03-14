Schwer verletzt nach Crash: Ein junger Motorradfahrer wird nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einen geparkten Transporter geschleudert. Laut Polizei war ihm die Vorfahrt genommen worden.

Hockenheim (dpa/lsw) - Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Hockenheim schwer verletzt. Eine 33-jährige Autofahrerin nahm dem jungen Mann am Freitagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision wurde der 19-Jährige von seinem Motorrad auf einen geparkten Transporter geschleudert, wie es weiter hieß. Er wurde den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 26.000 Euro.