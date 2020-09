Hautabschürfungen, ein nicht mehr fahrbereites Motorrad und rund 2500 Euro Gesamtschaden sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr im Kreisel in der Neustadter Straße in Haßloch. Ein 59-jähriger Autofahrer hatte beim Einbiegen in den Kreisverkehr einen Motorradfahrer übersehen, ein Zusammenstoß war nicht mehr zu vermeiden, berichtet die Polizei Haßloch. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.