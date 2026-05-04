Einer Autofahrerin kommt auf einer Landstraße ein Motorrad auf ihrer Spur entgegen. Sie versucht auszuweichen, doch es kommt zum Zusammenstoß. Mit schlimmen Folgen.

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in den Gegenverkehr geraten, mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Warum der 55-Jährige auf gerader Strecke auf die Gegenspur der Landstraße kam, ist nach Polizeiangaben bislang nicht bekannt.

Die 35 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen. Sie versuchte den Angaben zufolge nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß. Mit ihr saßen noch zwei kleine Kinder im Auto. Sie blieben unverletzt.