Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein junger Motorradfahrer in Ellwangen (Ostalbkreis) vor der Polizei geflohen. Polizisten wollten den 19-Jährigen am Sonntag zunächst kontrollieren, weil er auf dem Hinterrad und ohne Kennzeichen gefahren sei, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Motorradfahrer sie bemerkt habe, sei er auf der Bundesstraße 290 davongefahren.

Ellwangen (dpa/lsw) - Dabei habe er mehrfach die Anhaltesignale der Polizeistreife missachtet sowie Fahrzeuge, die in die gleiche Richtung fuhren, links und rechts überholt. An einer Kreuzung sei er zudem bei roter Ampel zwischen mehreren Fahrzeugen hindurchgefahren. Am Ortsende bog er den Angaben zufolge schließlich in eine Straße ein. Polizisten hätten ihn dann in der Nähe angetroffen. Der 19-Jährige muss sich nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Pressemitteilung