Boms (dpa/lsw) - Tödliche Verletzungen hat ein 63 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall in Boms (Landkreis Ravensburg) erlitten. Der Mann kam am Dienstag nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache mit seiner Maschine in einer Linkskurve von der Straße ab. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und krachte gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.