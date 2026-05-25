Nach einem schweren Sturz schwebt ein junger Motorradfahrer in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kam.

Herrenberg (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist beim Abbiegen über eine Verkehrsinsel gefahren, gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige sei auf einer Straße bei Herrenberg (Landkreis Böblingen) zu schnell unterwegs gewesen und habe beim Abbiegen die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Als der junge Mann über die Verkehrsinsel fuhr, kippte das Motorrad und der Fahrer stürzte zu Boden.

Sanitäter brachten den 25-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber war zu der Unfallstelle gekommen.