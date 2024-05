Böbingen an der Rems (dpa/lsw) - Unbekannte sind mit ihren Motorrädern über einen Kunstrasenplatz des TSV Böbingen im Ostalbkreis gedriftet. Dadurch sei die Rasenfläche an mehreren Stellen beschädigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anhand der Reifenspuren auf dem Platz vermuten die Ermittler, dass mehrere Motorradfahrer über den Rasen gefahren und gedriftet sein müssen. Zu der Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angabe machen. Die Beamten suchen nach Zeugen, die die Motorradfahrer zwischen Freitag und Samstagabend auf dem Gelände gesehen haben.

Mitteilung der Polizei