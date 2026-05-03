Bei einem Unfall in Böblingen wird ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zum genauen Hergang zu geben.

Böblingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Böblingen mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige wollte in einen Parkplatz einbiegen und war nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs. Dabei stieß er mit der rechten hinteren Seite eines Autos zusammen und wurde vom Motorrad geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer kam auf dem Asphalt auf und wurde schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall am Samstag nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von geschätzt 10.000 Euro. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.