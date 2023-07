Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigsburg ist ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ersthelfer fanden den Verletzten am Freitagabend bewusstlos auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Verkehrspolizei ermittelt.

