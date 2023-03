Weinheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 67-Jähriger war am Mittwochabend mit seinem Auto in eine Straße abgebogen - was nicht erlaubt war. Dabei prallte er mit seinem Wagen aus bislang unbekannten Gründen gegen ein geparktes Auto, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen geriet ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden jungen Motorradfahrer zusammen. Der 18-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht - der Autofahrer verletzte sich leicht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 70.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt.

Pressemitteilung