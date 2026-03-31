Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegendem Auto wird ein 76-jähriger Motorradfahrer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß seiner Maschine mit einem Auto ist ein 76 Jahre alter Motorradfahrer in Sinsheim schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der 76-Jährige mit seinem Motorrad unterwegs, als ihn ein 21-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen übersah. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenprall schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.